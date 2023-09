iPhone 14 Pro, sconto sorprendente su Amazon: è il prezzo più basso di sempre!

Nel giorno in cui arriva il nuovo volantino Euronics di Ottobre 2023, Amazon propone un super sconto su iPhone 14 Pro nella variante con 256 gigabyte di storage, che raggiunge il prezzo più basso di sempre e può essere acquistato ad un costo davvero sensazionale.

Nella fattispecie, lo smartphone top di gamma 2022 della compagnia di Cupertino è disponibile in offerta a 1099 Euro, appunto in calo del 13% rispetto ai 1259 Euro, con un risparmio di 160 euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 2 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, ed Amazon permette anche di scegliere per il pagamento in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Lo smartphone in questione è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con always-on e Dynamic Island, mentre la fotocamera principale è da 48 megapixel con supporto, durante la registrazione video, alla modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e Modalità Azione per riprese stabili.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione e di questo prezzo molto interessante.