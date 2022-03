iPhone 14 Pro sarà molto simile a iPhone 13: la conferma nei render CAD

A poche ore dall'enorme leak della scheda tecnica di iPhone 14, che ha messo a nudo i nuovi smartphone di Cupertino, sembrano essere emerse online anche i primi render in CAD di iPhone 14.

I render, che potete vedere nella galleria in calce, sono stati pubblicati sul web dal portale 91Mobiles, che ha confermato la loro provenienza da un'azienda che si occupa della produzione di componenti per il più recente smartphone di Apple. Tra le conferme principali dei render, in particolare, vi è il punch-hole con due fori, già molto rumoreggiato dagli insider del mondo Apple.

In particolare, sembra che i render si riferiscano a iPhone 14 Pro, il che non ci dà notizie sul fatto che il punch-hole sarà limitato a iPhone 14 Pro e Pro Max, come rumoreggiato nelle ultime settimane, o se anche il modello "base" del prossimo melafonino riceverà un redesign nella zona del notch.

A quanto pare, il doppio punch-hole servirà per ospitare il dot projector del Face ID e la selfie-camera del telefono, che troveranno spazio rispettivamente nell'alloggiamento circolare e in quello "a pillola", nel quale sarà inserita anche la fotocamera a infrarossi dello smartphone. Il file CAD, inoltre, mostra che la griglia degli speaker rimarrà incassata nel bordo superiore dello smartphone.

Il retro di iPhone 14 Pro è identico a quello di iPhone 13 Pro, al contrario di quanto riportato da alcuni leak negli scorsi giorni, con un array per la fotocamera che adotterà di nuovo la tecnologia triple-lens e la stessa disposizione del predecessore. L'informazione è esattamente l'opposto della riprogettazione completa di iPhone 14 rumoreggiata già lo scorso settembre da Jon Prosser e Ian Zelbo, il che potrebbe indicare un cambiamento di rotta di Apple negli ultimi mesi riguardo allo smartphone.

Prosser aveva anche detto che il nuovo iPhone avrebbe avuto dei pulsanti fisici per il volume di forma tonda, ma il render CAD di 91Mobiles mostra che invece questi saranno allungati ed ellittici, esattamente come quelli di iPhone 13. Insomma, in generale pare che il redesign di iPhone 14 Pro sia poco marcato rispetto al predecessore, mantenendo praticamente inalterato il suo form factor, punch-hole a parte.

Le vere novità, invece, potrebbero trovarsi sotto la scocca del device, con il chip A16 Bionic incluso su iPhone 14 Pro e una fotocamera migliorata rispetto a iPhone 13. Meno incisivo, invece, sarà il rinnovamento del modello base della serie, dal momento che iPhone 14 dovrebbe mantenere il chip A15, che potrebbe essere denominato A15X Bionic.