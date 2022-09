iPhone 14 Pro, slitta la consegna di alcuni ordini: domanda elevata o poca disponibilità?

Spiacevole sorpresa per molti utenti Apple che avevano preordinato l’iPhone 14 Pro all’apertura dei preorder e che attendevano nei prossimi giorni il loro nuovo smartphone a casa. Secondo quanto riferito da 9to5Mac, sarebbero tanti i clienti che si sono visti recapitare l’avviso di ritardo con la consegna del dispositivo.

Su Twitter le segnalazioni sono in aumento, ed in alcuni casi l’arrivo di iPhone 14 Pro è slittato addirittura di tre settimane rispetto alla data iniziale (il 16 Settembre 2022). Ad alcuni Apple aveva in precedenza garantito la consegna per il day one, mentre ora sono costretti ad aspettare tra il 27 e 29 Settembre.

Un altro utente ha ricevuto comunicazione che il suo preordine sarà processato tra 3-6 settimane, addirittura.

A giudicare da quanto raccolto da iMore, al momento tali disservizi riguarderebbero solo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, mentre i modelli “lisci” non sarebbero interessati. Non è chiaro da cosa sia legato: alcuni lo imputano ad un eccesso di domanda che Apple non aveva messo in preventivo, altri invece alla poca disponibilità di unità in magazzino. Secondo alcune previsioni pubblicate negli scorsi giorni, però, iPhone 14 Plus starebbe arrancando ed il riscontro sarebbe addirittura inferiore ad iPhone 13 Mini, che ha segnato la cancellazione definitiva del modello più piccolo della linea.

Nella giornata di ieri, intanto, in molti hanno segnalato problemi con FaceTime ed iMessage su iPhone 14, ma sono già stati risolti con iOS 16.0.1.