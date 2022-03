iPhone 14 Pro, spunta un bellissimo video render: ecco come sarà

Mentre solo poche ore fa sono comparsi online i file CAD di iPhone 14 Pro, oggi è sempre il device di fascia alta di Cupertino a trovarsi al centro dei rumor con un interessante primo render a colori di iPhone 14 Pro leakato su YouTube dal canale Pigtou e dall'insider XLeaks7, all'anagrafe David Kowalski.

Kowalski è noto per aver rivelato con precisione svizzera i design di Samsung Galaxy S22 e Google Pixel 5, perciò sembra avere alcune fonti piuttosto affidabili nell'industria della telefonia. Il leaker ha anche realizzato un video dei render di iPhone 14 Pro, che potete vedere in cima a questa notizia.

Il render mostra che iPhone 14 Pro avrà uno schermo da 6,1", in linea con quanto stabilito dai più recenti leak, secondo cui il telefono targato Apple sarà accompagnato da una versione Max da 6,7". La diagonale da 6,1", invece, dovrebbe essere comune all'iPhone 14 "standard".

Il video e le immagini di Kowalski mostrano che il telefono avrà un punch-hole doppio a "pillola", dotato cioè di un foro tondo e di uno ellittico, quest'ultimo utilizzato per la fotocamera frontale e per l'hardware per il Face ID. Il foro tondo, invece, dovrebbe ospitare il dot projector di Apple.

Tra gli altri cambiamenti, inoltre, troviamo dei bordi simmetrici e più sottili rispetto ad iPhone 13, che dovrebbero rendere il nuovo flagship di Apple leggermente più piccolo, ovviamente a parità di schermo, rispetto al predecessore.

Aldilà di queste novità, comunque, Apple non dovrebbe modificare troppo il form factor di iPhone 14 rispetto a quello del predecessore. Per di più, stando all'ultimo leak della scheda tecnica di iPhone 14, è possibile che lo smartphone mantenga anche lo stesso chipset di iPhone 13, l'A15 Bionic: a quanto pare, infatti, il chip A16 verrà montato in esclusiva su iPhone 14 Pro e Pro Max.