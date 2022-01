iPhone 14 Pro: spuntano online le prime foto del punch-hole

Sono ormai settimane che insider e leaker speculano su un iPhone 14 senza notch, e in effetti le ultime indiscrezioni sembrano confermare che almeno iPhone 14 Pro e Pro Max avranno una soluzione punch-hole al posto del tradizionale notch. Oggi, però, il leaker ShrimpApplePro ha pubblicato un'immagine del display di iPhone 14 Pro.

L'immagine di ShrimpApplePro è in realtà in rete già da qualche mese, perché il primo tweet ad essa relativo risale al 9 settembre 2021, ma sembra essersi guadagnata l'attenzione delle cronache solo di recente, quando il leaker ha confermato che l'immagine riguarda iPhone 14 Pro.

La forma del punch-hole mostrato dall'immagine è piuttosto particolare: si tratta infatti di un punch-hole di grandi dimensioni, a forma di "pillola", non certamente un foro circolare dal raggio impercettibile come molti si sarebbero aspettati. In particolare, molti hanno paragonato questo tipo di punch-hole con il sistema con due fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10.

Le generose dimensioni del punch-hole sono spiegate anche dal fatto che quest'ultimo sia in realtà diviso in due parti, con un alloggiamento ellittico per la selfie-camera ed un secondo alloggiamento circolare per l'hardware del Face ID.

ShrimpApplePro ha comunque confermato che il secondo punch-hole circolare, quello per l'hardware del Face ID, dovrebbe in realtà trovarsi sotto lo schermo, dunque solo l'alloggiamento ellittico per la fotocamera sarà visibile nel telefono ultimato. Al momento, inoltre, il leaker è certo che Apple non nasconderà la fotocamera frontale a sua volta sotto lo schermo, poiché le selfie-camera under-display offrono immagini di qualità troppo bassa per la casa di Cupertino.

ShrimpApplePro ha poi confermato che iPhone 14 Pro non avrà il Touch ID sotto al display, come invece altri leaker avevano ipotizzato vedendo che anche l'hardware del Face ID sarà posto sotto allo schermo dei prossimi smartphone di Apple.

Infine, l'utente Twitter DylanMcD8 ha realizzato un render del presunto punch-hole di iPhone 14 Pro basandosi sulle informazioni e sull'immagine leakata da ShrimpApple Pro. Potete vedere entrambe le immagini in calce. Intanto, un leak di qualche settimana fa ha anticipato parte della scheda tecnica di iPhone 14.