iPhone 14 Pro, trapelano anche le colorazioni: c'è il modello viola

Sono giornate di fuoco per i nuovi smartphone Apple. Dopo aver scoperto, solo poche ore fa, la forma definitiva del punch-hole di iPhone 14 Pro, arriva un'altra indiscrezione sul Melafonino di nuova generazione: grazie alle fotografie di alcuni modelli "dummy", infatti, ora sappiamo che iPhone 14 Pro sarà lanciato in cinque colori.

A pubblicare l'immagine, che trovate riportata anche in calce a questa notizia, è stato un leaker cinese su Weibo. Stando alla fotografia, iPhone 14 Pro sarà lanciato in cinque tinte diverse, che comprendono i tradizionali modelli Silver, Graphite e Gold, insieme a due colorazioni del tutto nuove, ovvero Dark Purple e Blue.

In effetti, la colorazione viola di iPhone 14 era già trapelata in rete diversi mesi fa, ad aprile, e secondo alcuni leaker sarà la tinta che verrà mostrata nelle pubblicità del device da parte di Cupertino, un po' come lo scorso anno è successo per la variante azzurra di iPhone 13.



A confermare ulteriormente le tinte di lancio del device, nelle scorse ore è trapelata, sempre su Weibo, un'altra immagine degli stessi modelli dummy di iPhone 14, che tuttavia presenta i quattro device pesantemente ritagliati in modo da non far trapelare che si trattasse degli smartphone Apple.

Questa seconda immagine mostra anche le bande delle antenne dei modelli Gold e Dark Purple, che saranno di colore bianco, e non nero come nei modelli Blue e Graphite, così da generare un elegante contrasto cromatico sul frame laterale del dispositivo.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere le immagini con le pinze: benché le cinque tinte siano tutte verosimili, considerato che Apple ha iniziato a vendere iPhone viola già con iPhone 12, non ci sono ancora conferme ufficiali sulle colorazioni degli iPhone 14. Sicuramente però, queste ultime verranno svelate durante il keynote Apple del 7 settembre, quando l'azienda di Cupertino presenterà iPhone 14.