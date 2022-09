iPhone 14 Pro, trapelano in rete alcune immagini della presentazione: confermato il design

Nella giornata di domani Apple terrà il keynote di Settembre 2022 dedicato ad iPhone 14. Nonostante la presenza fisica di giornalisti, però, il colosso di Cupertino dovrebbe continuare a proporre la presentazione in formato registrato, come fatto in tempo di Covid. Ebbene, sono trapelati in rete alcuni frame.

Apple presumibilmente ha già registrato il video del keynote, e direttamente dal web arrivano due frame che confermano in toto quanto emerso in passato.

Pur concedendoci il beneficio del dubbio, dal momento che potrebbero essere dei fake, dall’immagine che mostriamo in calce si vede chiaramente l’amministratore delegato Tim Cook sul palco virtuale mentre alle spalle scorrono le immagini di iPhone 14 Pro, che insieme al Pro Max rappresenterà la scelta di punta della linea.

E’ innegabile che la prima cosa che risalta all’occhio è il nuovo notch “a punto esclamativo”, che segnerà il pensionamento della tacca per come la conosciamo oggi e per com’è stata introdotta da iPhone X. A livello di design invece non sono segnalate grosse novità ed anche iPhone 14 Pro manterrà i bordi squadrati e le cornici piatte lucide.

Secondo le indiscrezioni trapelate in giornata odierna, iPhone 14 e 14 Plus manterranno l’A15, ma con una versione migliorata e potenziata rispetto ad iPhone 13.