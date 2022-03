iPhone 14 Pro: trapelano nuove immagini, sarà quasi identico a iPhone 13 Pro

A pochi giorni dalla comparsa in rete dei modelli CAD di iPhone 14 Pro, pare che Apple si sia fatta scappare anche le prime schematics del suo nuovo iPhone di fascia alta, che sono infatti trapelate sul web grazie ad un leaker cinese, che le ha postate sulla piattaforma di microblogging Weibo.

Potete vedere le immagini, riprese da GSMArena, in calce a questa notizia. Il portale riporta tuttavia che il leaker non ha spiegato l'origine delle grafiche, né ha fornito ulteriori informazioni a corredo di queste ultime. Tuttavia, esse mostrano un iPhone 14 decisamente simile ad iPhone 13, trovandosi perfettamente in linea con gli ultimi render leakati di iPhone 14, comparsi in rete meno di una settimana fa.

Le schematics, comunque, confermano che form factor e fotocamera non cambieranno tra una generazione e l'altra di smartphone di Cupertino, almeno per quest'anno, e che l'unico cambiamento di design del telefono è il suo aumento di spessore, che passerà dai 7,65 mm di iPhone 13 Pro a 7,85 mm sul melafonino di nuova generazione.

Se consideriamo che secondo alcune indiscrezioni piuttosto recenti anche lo schermo di iPhone 14 sarà identico a quello di iPhone 13 e il nuovo iPhone avrà ancora il chip A15 Bionic, possiamo dedurre che, molto probabilmente, la casa di Cupertino opterà per una linea molto conservatrice nell'update di quest'anno del suo top di gamma.

Il vero cambiamento, semmai, dovrebbe trovarsi nel punch-hole di iPhone 14 Pro, che dovrebbe essere composto da un doppio foro, composto da una sezione ellittica, che dovrebbe alloggiare la fotocamera frontale e l'hardware del Face ID, e da una parte circolare, che conterrà invece il dot projector di Apple. Non è comunque chiaro se il punch-hole sarà esteso ad iPhone 14 standard o se rimarrà un'esclusiva del modello Pro, ma a prescindere sembra proprio che il guadagno di spazio sul display sarà veramente irrisorio.