iPhone 14 Pro, gli utenti lamentano problemi con le chiamate CarPlay

Mentre continua la discussione intorno ai problemi alla fotocamera di iPhone 14 Pro, dal web emerge un’altra problematica che starebbe coinvolgendo i nuovi smartphone top di gamma di Apple, collegato a CarPlay.

Direttamente dal forum di supporto di Apple, ma anche da MacRumors, Reddit e Twitter, infatti, veniamo a conoscenza che sarebbe presente un bug con il volume CarPlay durante le chiamate avviate tramite l’interfaccia grafica per vetture.

La maggior parte delle segnalazioni sostengono che dopo aver fatto partire una chiamata tramite CarPlay da iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, la loro voce risulta bassa o lontana per l’interlocutore. Non è chiaro se il problema sia di natura hardware o software, dal momento che la maggioranza dei rapporti proviene da utenti con iPhone 14 Pro e Pro Max con iOS 16.0.1, ma qualcuno ha anche effettuato il downgrade ad iOS 16 senza risolvere.

MacRumors ha avuto modo di fare alcuni test ed ha osservato che la stessa situazone non si verifica con una normale chiamata Bluetooth in vivavoce con lo stesso dispositivo nel veicolo. Probabile quindi si tratti di un bug software che sarà corretto con il corposo aggiornamento per iOS 16 in arrivo settimana prossima. Da Apple almeno al momento non sono giunti commenti in merito.