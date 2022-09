iPhone 14 Pro, velocità di 5G più elevata grazie ad un nuovo modem

Dai primi risultati di test effettuati negli Stati Uniti, sotto rete T-Mobile e Verizon, è emerso che l’iPhone 14 Pro offre una velocità di connessione sotto 5G più elevata rispetto all’iPhone 13 Pro, grazie ad un nuovo modem 5G.

Le prove condotte da SpeedSmart mostrano che il nuovo top di gamma 2022 del colosso di Cupertino è in grado di raggiungere una velocità di picco in 5G di 255,91 Mbps per i download su T-Mobile, rispetto ai 173,81 Mbps di iPhone 13 Pro. Su Verizon, invece, iPhone 14 Pro si è fermato a 175,56 Mbps, rispetto ai 126,33 Mbps dello smartphone dello scorso anno.

A quanto pare, Apple per i suoi nuovi iPhone 14 Pro ha scelto il modem Snapdragon X65 di Qualcomm, che evidentemente è in grado di offrire velocità più elevate, una latenza migliorata e soprattuto un consumo energetico ridotto. Non sono ancora emersi dettagli sulle velocità di 5G offerte dallo stesso smartphone in Europa ed Italia, però.

Secondo le ultime indicazioni, il riscontro di iPhone 14 Pro sarebbe stato superiore al previsto, al punto che Apple avrebbe deciso di aumentare del 10% la produzione.

La settimana prossima, intanto, Apple dovrebbe rilasciare un corposo aggiornamento per correggere alcuni dei problemi segnalati dagli utenti con iPhone 14.