iPhone 14 Pro, video ProRes in 4K limitati ad alcuni modelli: occhio alla memoria!

Apple prevede una partenza a razzo per iPhone 14 Pro e Pro Max, almeno in termini di vendite. Tuttavia, prima di comprare un nuovo smartphone di Cupertino c'è una cosa che dovete sapere: solo alcuni iPhone 14 Pro possono girare video in 4K ProRes, poiché la feature è limitata ad alcune varianti dello smartphone.

Nello specifico, come possiamo leggere nel comunicato stampa di annuncio di iPhone 14, "iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max supportano la ripresa di video ProRes nell'app Fotocamera a 1080p e 30 fps nella variante con memoria da 128 GB, e fino a 4K e 30 fps nelle versioni con storage da 256 GB, 512 GB e 1 TB".

In altre parole, se deciderete di comprare un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max con storage da 128 GB non potrete girare video in 4K, ma dovrete limitarvi alle riprese in 1080p. Il 4K, dunque, sarà riservato agli iPhone 14 Pro e Pro Max più capienti, con storage pari a 256 GB o superiore.

Il motivo di questa mossa di Apple è facilmente comprensibile se diamo un'occhiata alle dimensioni dei video ProRes in 4K: un video ProRes a 10 bit della durata di un minuto in 1080p ha un peso di circa 1,7 GB, che però salgono a quasi 6 GB se la risoluzione passa al 4K. Viene da sé che, tolto lo spazio per il sistema operativo, i dati dell'utente e le app, un iPhone 14 Pro o Pro Max da 128 GB potrebbe garantire solo pochi minuti di girato in 4K prima di riempire del tutto la propria memoria.

In effetti, anche lo scorso anno i video ProRes 4K erano limitati agli iPhone 13 Pro e Pro Max con più di 256 GB di memoria interna, ovviamente per le stesse ragioni per le quali essi sono esclusivi degli iPhone 14 Pro e Pro Max da 256 GB di storage in su. Vi ricordiamo comunque che probabilmente il formato ProRes 4K non vi servirà mai sul vostro smartphone, dal momento che secondo Apple esso è stato pensato per video professionali e di altissima qualità, come pubblicità, programmi televisivi e persino film.