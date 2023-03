iPhone 14 Pro vince al MWC: è suo il premio di miglior smartphone del 2022

Cala il sipario sul Mobile World Congress, e sono stati annunciati anche i destinatari dei Global Mobile Awards (GLOMO), i premi assegnati in diverse categorie tra cui quella mobile.

Come riportato da GSMArena, il premio per il miglior smartphone è stato assegnato ad iPhone 14 Pro, il top di gamma 2022 di Apple che ha superato la concorrenza di Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Il premio è stato assegnato al dispositivo che “combina prestazioni eccezionali, innovazione e leadership, come determinato attraverso la valutazione degli smartphone sul mercato nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, da parte di analisti, giornalisti e influencer indipendenti leader a livello mondiale”.

Apple ha vinto anche il GLOMO per la “Disruptive Device Innovation”: gli organizzatori hanno premiato la funzionalità legata alla connettività via satellite di iPhone 14, le cui chiamate sono state mostrate durante la presentazione e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle scorse settimane hanno già contribuito a salvare diverse vite umane nonostante qualche problema con la taratura che ha provocato diversi grattacapi ai soccorritori.

Proprio la connettività via satellite è stata al centro anche del premio “Best In Show” che è andato al Motorola Defy Satellite Link che utilizza il Bluetooth per interfacciarsi con uno smartphone per inviare SMS da ovunque, a patto che il cielo sia ben visibile.

Anche Huawei è stata premiata al MWC con quattro GLOMO, per altrettante categorie.