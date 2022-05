iPhone 14 è pronto: la produzione potrebbe partire in anticipo

Sebbene manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di iPhone 14, i lavori in casa Apple sembrano procedere abbastanza spediti. Secondo quanto trapelato, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe ormai finalizzato la scheda tecnica della nuova gamma di smartphone e la produzione potrebbe partire a brevissimo.

United Daily News, citando alcune fonti vicine a Foxconn, spiega che Apple avrebbe incaricato il suo assemblatore di iniziare a reclutare personale per i prossimi ordini di iPhone 14. Ciò potrebbe significare che Apple inizierà la produzione prima del solito della nuova serie di punta.

Le ragioni di questa scelta sono tante: innanzitutto, Apple sta cercando di prevenire eventuali ritardi col lancio di iPhone 14 anche alla luce dell’incertezza che sta interessando la Cina, dove c’è una recrudescenza del Covid che sta mettendo in lockdown diverse regioni.

Foxconn starebbe conducendo una massiccia campagna di reclutamento nella fabbrica di Zhengzhou, dove avrebbe aumentato i bonus del 30% per attirare nuovi lavoratori. La regione in questione non ha riportato lockdown o grossi blocchi come avvenuto in altre regioni della Cina, motivo per cui la produzione di iPhone non dovrebbe essere toccata.

Alcune indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, riferivano che iPhone 14 potrebbe costare di più rispetto ad iPhone 13 al di fuori degli Stati Uniti.