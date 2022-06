Altro che iPhone 14: in rete si parla già degli schermi dei prossimi iPhone 15

Quando appare praticamente certo che iPhone 15 passerà all’USB-C e dirà addio al connettore Lightning, emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica degli smartphone top di gamma 2023 della compagnia americana.

Secondo quanto trapelato, iPhone 15 segnerà anche l’addio al notch per come lo conosciamo oggi: la tacca dovrebbe infatti essere sostituita da un foro a forma di pillola, ma le dimensioni dei pannelli dovrebbero essere uguali a quelle di iPhone 14:

iPhone 15: 6,1 pollici

iPhone 15 Pro Max: 6,7 pollici

iPhone 15 Max: 6,7 pollici

A quanto pare, iPhone 15 Pro non dovrebbe usare il punch-hole, ma una fotocamera integrata nella fotocamera mentre il sensore per il Face ID dovrebbe essere integrato sotto il pannello.

Sembra ormai invece certo il passaggio dell’iPhone 15 all’USB-C, anche alla luce della recente normativa dell’Unione Europea che si appresta a rendere obbligatorio il caricatore unico per ridurre i rifiuti elettronici.

Contestualmente, però, gli ultimi rumor riferiscono anche che sarebbe ormai iniziata la produzione di iPhone 14 in vista del lancio del prossimo autunno. Apple al momento ancora non ha annunciato alcun keynote ufficiale per il prossimo autunno, ma storicamente la presentazione degli iPhone è sempre avvenuta a settembre, con lancio previsto ad ottobre, salvo ritardi legati alla disponibilità delle componenti.