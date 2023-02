iPhone 14, il rilevamento delle collisioni è inaffidabile? Apple al lavoro su un fix

Già lo scorso mese, vi abbiamo riportato dei problemi della funzione di rilevamento incidenti di iPhone 14, che rischierebbe di fornire delle segnalazioni errate ai soccorsi, specie nel caso di semplici e innocue cadute sulle piste da sci. Oggi, Apple ha risposto ad alcuni report sulla questione, prendendo atto della delicatezza della situazione.

A (ri)sollevare la polemica sui problemi della feature Crash Detection di iPhone 14, specie nelle località sciistiche, è stato nelle scorse ore un report del New York Times, che ha parlato della complessa situazione delle autorità di primo soccorso di Summit County, in Colorado. Summit County è un'importante località sciistica statunitense, perciò le lamentele sull'inaffidabilità della funzione implementata da Apple sui suoi Melafonini sono molto maggiori rispetto al resto del Paese.

Per esempio, un'operatrice telefonica di primo soccorso di Summit County, Trina Dummer, ha spiegato al giornale newyorkese che "gestire le notifiche occupa tutta la mia giornata", dichiarando che, dal mese di gennaio 2023, il centro di primo soccorso ha ricevuto in media 185 chiamate alla settimana. Dummer ha aggiunto anche che, negli scorsi inverni, il volume medio di chiamate è stato pari alla metà, dunque a poco meno di 100 notifiche di incidenti ogni sette giorni.

Secondo i soccorritori, tale aumento dipenderebbe proprio da Crash Detection sui device Apple compatibili, che comprendono iPhone 14 e gli Apple Watch 8, Ultra e SE 2. Ovviamente, gran parte delle segnalazioni provenienti dalla feature ideata dal colosso di Cupertino sarebbe errata e dipenderebbe da un'identificazione delle collisioni ancora da rivedere e migliorare.

Apple ha risposto al report del New York Times spiegando che "siamo al corrente di alcuni scenari specifici in cui la feature non funziona correttamente, attivando i servizi di soccorso di emergenza anche nel momento in cui l'utente non aveva subito una grave caduta o un incidente d'auto". Apple, comunque, ha confermato di essere al lavoro su un miglioramento della feature, aggiungendo anche che l'aggiornamento ad iOS 16.1.2 e quello a watchOS 9.2 hanno ridotto il numero di false segnalazioni in tutti gli Stati Uniti.