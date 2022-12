iPhone 14, il rilevamento degli incidenti stradali colpisce ancora: il racconto

Tra le novità presenti nella serie iPhone 14 di Apple c’è sicuramente il sistema di rilevamento degli incidenti automobilistici di cui si sta già iniziando a parlare per l’aiuto che sta dando a molte persone.

La scorsa settimana un utente Reddit con il nickname “unclescorpion” ha pubblicato un thread col titolo “Grazie Apple per l’SOS”. Nel messaggio si legge che la funzione dell’iPhone 14 lo ha aiutato ritrovare la moglie.

“Oggi, mentre parlavo al telefono con mia moglie mentre tornava a casa dal negozio, l’ho sentita urlare e la linea è caduta. In pochi secondi, ho ricevuto una notifica dal suo iPhone che mi informava che aveva avuto un incidente e mi dava la sua posizione esatta. Mi sono precipitato lì e sono arrivato prima che arrivasse l’ambulanza, che il suo telefono aveva chiamato” esordisce l’uomo, il quale poi racconta di aver scoperto che “un guidatore distratto si è schiantato frontalmente contro l’auto di mia moglie. Sia lei che l’altro pilota stanno bene e si stanno riprendendo. I testimoni hanno provato a chiamarmi, ma lei era così sconvolta che non è stata in grado di fornire loro il mio numero di telefono. Ne sono venuto a conoscenza solo perché mi aveva avvisato il suo dispositivo Apple. Se non fosse stato per il suo iPhone, non l’avrei mai saputo e sarei rimasto a chiedermi cosa fosse successo. Non posso esprimere abbastanza il mio grazie ad Apple per aver integrato questa funzione di rilevamento degli incidenti.”

Una storia incredibile, che dimostra come l’alert sia estremamente utile oltre che preciso. Subito dopo la presentazione ufficiale, Apple ha spiegato come fanno iPhone ed Apple Watch a rilevare gli incidenti stradali: il sistema infatti è integrato anche nello smartwatch.