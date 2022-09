iPhone 14, che rincari in Italia: le differenze di prezzo con iPhone 13

Sono passate poche ore dalla presentazione di iPhone 14 Pro e Pro Max e dei modelli lisci, ed è innegabile che la maggior parte delle attenzioni del pubblico siano rivolte verso i prezzi italiani, che hanno registrato dei rincari importanti e per certi versi inaspettati.

Senza prendere in considerazione l'iPhone 13 Mini, che è stato pensionato nella nuova gamma di smartphone in quanto evidentemente non ha riscosso il successo sperato, facciamo un confronto tra gli altri modelli:

iPhone 13 da 6,1 pollici da 128 gigabyte: 939 Euro

iPhone 13 da 6,1 pollici con 256 gigabyte di storage: 1059 Euro

iPhone 13 da 6,1 pollici con 512 gigabyte di memoria: 1289 Euro

Questo lo possiamo mettere a confronto con iPhone 14 da 6,1 pollici, che sarà disponibile negli stessi tagli di memoria:

iPhone 14 con 128 gigabyte di memoria: 1029 Euro

iPhone 14 con 256 gigabyte di memoria: 1159 Euro

iPhone 14 con 512 gigabyte di memoria: 1419 Euro

Con iPhone 14, quindi, anche per la variante base si sfonda quota 1000 Euro, ma i rincari sono ancora più marcati se si opta per i Pro.

Di seguito il listino di iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro 128 gigabyte: 1189 Euro

iPhone 13 Pro da 256 gigabyte: 1309 Euro

iPhone 13 Pro 256 gigabyte: 1539 Euro

iPhone 13 Pro da 1 terabyte: 1769 Euro

Ebbene, se si opta per iPhone 14 Pro il rincaro è di quasi 200 Euro:

iPhone 14 Pro da 128 gigabyte: 1339 Euro

iPhone 14 Pro da 256 gigabyte: 1469 Euro

iPhone 14 Pro da 512 gigabyte: 1729 Euro

iPhone 14 da 1 terabyte: 1989 Euro

Discorso analogo anche per l'ultratop, che mettiamo a confronto con i prezzi di iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max da 128 gigabyte: 1289 Euro

iPhone 13 Pro Max 256 gigabyte: 1379 Euro

iPhone 13 Pro Max da 512 gigabyte: 1639 Euro

iPhone 13 Pro Max da 1 terabyte: 1869 Euro

Se si sceglie iPhone 14 Pro Max, il prezzo può sfondare anche quota 2000 Euro:

iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte: 1489 Euro

iPhone 14 Pro Max 256 gigabyte: 1619 Euro

iPhone 14 Pro Max da 512 gigabyte: 1879 Euro

iPhone 14 Pro Max da 1 terabyte: 2139 Euro

Apple ovviamente non ha spiegato le ragioni di tali rincari, ma potrebbero essere legate non solo all'inflazione ma anche alla svalutazione dell'Euro. In America, infatti, i prezzi sono rimasti gli stessi.