iPhone 14: rincari meno pesanti del previsto, il modello base costerà meno di iPhone 13

Sono ore colme di leak relativi ad iPhone 14, come da tradizione per la settimana precedente al keynote Apple del mese di settembre. Dopo aver parlato di iPhone 14 Plus e del punch-hole di iPhone 14 Pro, ci spostiamo ora verso il "tasto dolente" dei nuovi iPhone: il prezzo.

Qualche tempo fa era infatti emerso che gli iPhone 14 costeranno 100 Dollari in più del corrispettivo della lineup iPhone 13. Oggi, però, un report di TrendForce sembra fornire un panorama ben diverso, con degli aumenti di prezzo meno incisivi del previsto e, addirittura, con un calo di prezzo rispetto ad iPhone 13 per un modello ben preciso.

Prima di procedere nell'analisi, vi ricordiamo che i dati sui prezzi non sono ufficiali e che vanno presi con le pinze, ma anche che si tratta di costi riferiti al mercato americano: su quello europeo le cose potrebbero cambiare molto, anche se il prezzo statunitense dei device può comunque essere un ottimo indicatore di quello che aspetta gli acquirenti dei nuovi iPhone nel Vecchio Continente.

La novità maggiore riguarda iPhone 14 "vanilla", che costerà 750 Dollari secondo TrendForce. Per gli altri analisti, il prezzo del device sarà invece di 800 Dollari, in linea con quello di iPhone 13 al lancio. Secondo TrendForce, dunque, iPhone 14 costerà meno di iPhone 13, probabilmente per via della sua scheda tecnica priva di grandi novità: infatti, iPhone 14 non avrà un chip A16, né tantomeno le nuove fotocamere da 48 MP di iPhone 14 Pro o il rumoreggiato doppio punch-hole "a pillola".

Il modello "Max" (che potrebbe essere rinominato iPhone 14 Plus) costerò invece 850 Dollari, 50 in meno di quanto previsto dai leaker, secondo cui il prezzo americano del device sarà di 900 Dollari. Infine, le varianti Pro e Pro Max costeranno 1.050 e 1.150 Dollari rispettivamente, contro i 1.100 e i 1.200 Dollari previsti dagli altri esperti di settore.

A conti fatti, se escludiamo il modello base, ciò significa che i rincari saranno di soli 50 Dollari rispetto al prezzo di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, e non di 100 Dollari come stabilito da diverse altre fonti nelle catene di produzione internazionali degli smartphone.