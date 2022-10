iPhone 14: le riparazioni sono semplicissime, ma solo se è Apple a farle

iPhone 14 e 14 Plus potrebbero essere dei fallimenti in termini commerciali, ma potrebbero anche aver finalmente "corretto" un atteggiamento piuttosto controverso di Apple. A quanto pare, infatti, gli iPhone 14 sono gli smartphone Apple più riparabili da un bel po' di anni a questa parte, anche se con una limitazione piuttosto importante.

Stando a quanto riporta GizChina, infatti, Apple avrebbe reso gli iPhone 14 molto più facili da riparare, ma ad una condizione: a ripararli deve essere la stessa Apple. Ci spieghiamo meglio: i nuovi melafonini presenterebbero un'architettura interna che permetterebbe di aprirli e di rimuovere e sostituire parti difettose in modo più semplice rispetto agli iPhone 13 e agli iPhone 12, il che è sicuramente un bene.

Per esempio, è possibile sostituire i sensori e la scheda madre di iPhone 14 senza rischiare di danneggiare il resto dell'hardware del telefono, oltre che con relativa facilità: ciò si rivela una scelta vincente soprattutto per alcuni sensori particolarmente "fragili" dello smartphone, come il sensore per la luce ambientale, che è stato spostato rispetto alla sua vecchia collocazione e reso più facilmente removibile dallo smartphone.

C'è però un problema: sostituire delle componenti da un iPhone 14 o installarne di nuove genera una cascata di errori software nello smartphone, riducendone la durata della batteria, peggiorando o addirittura disabilitando il funzionamento del Face ID e bloccando le funzionalità TrueTone e di aggiustamento automatico della luminosità. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di problemi legati al nuovo hardware, ma si sbaglierebbe.

In realtà, tutto dipende dalla capacità del software di iPhone 14 di rilevare modifiche all'hardware dello smartphone. Quando tali modifiche vengono effettuate presso un riparatore terzo, esse impattano duramente sullo smartphone. Al contrario, Apple ha un sistema di "part pairing" che permette di rimuovere e cambiare le singole componenti senza che il software di iPhone si accorga del cambiamento e "rigetti" il nuovo hardware.

Insomma, i nuovi iPhone sono più riparabili, ma solo se a ripararli è Apple stessa. Il sistema, secondo i critici, servirebbe a Cupertino da una parte per vendere più protezioni AppleCare+ e dall'altra per ridurre i costi delle singole riparazioni effettuate proprio nell'ambito del programma AppleCare+: insomma, un doppio guadagno per la Mela Morsicata.