iPhone 14 è in ritardo: un modello è tre settimane indietro sulla tabella di marcia

Ancora rumor su iPhone 14. A poche ore dalla pubblicazione del rapporto sulla possibile debutto del display always on su iPhone 14 Pro, emerge l’indiscrezione dal Nikkei Asia secondo cui uno dei modelli di iPhone 14 sarebbe in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Nello specifico, lo sviluppo di una variante (di cui non conosciamo i dettagli) sarebbe in ritardo sulla tabella di marcia di tre settimana a causa dei lockdown cinesi e nella peggiore delle situazioni potrebbe avere un impatto sui volumi di produzione iniziali.

Le restrizioni messe in campo dal governo cinese per frenare la diffusione del Coronavirus insomma hanno nuovamente toccato la catena di approvvigionamento del colosso di Cupertino: ad essere interessata è la zona di Shanghai che da fine marzo è stata toccata dai blocchi. ”È difficile recuperare il tempo perso. Apple e i suoi fornitori stanno lavorando 24 ore su 24 per accelerare lo sviluppo”, ha affermato un dirigente di un fornitore Apple, aggiungendo che il ritmo della riapertura a Shanghai è “piuttosto lento .”

Apple avrebbe esortato i fornitori ad accelerare gli sforzi di sviluppo per recuperare il tempo perso, e non è al momento chiaro se questo aspetto sia destinato ad avere qualche effetto anche sulla possibile data di lancio o meno. Attualmente, sempre secondo le fonti di Nikkei, tutti e quattro i modelli di iPhone 14 sono nella fase di test EVT.

Qualche rumor emerso lo scorso mese parlava anche di grandi cambiamenti in arrivo per la fotocamera frontale di iPhone 14.