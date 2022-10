iPhone 14, primo sconto su Amazon: cala il prezzo del modello da 128Gb

Nel giorno in cui debutta iPhone 14 Plus sul mercato, segnaliamo che su Amazon è arrivata la prima riduzione di prezzo per iPhone 14 liscio, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna. Lo sconto non è molto corposo, ma comunque interessante.

Di seguito lo sconto:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 999 Euro (1029 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 10 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Purtroppo non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero o interessi zero, mentre è disponibile la dilazione di Cofidis, che può essere scelta direttamente al check-out dell'ordine.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 14, della durata di due anni, a 179 Euro, mentre se si opta per quella con furto e smarrimento sempre della durata di due anni basta barrare la casella dedicata che prevede il pagamento di un extra a 239 Euro. Disponibili ovviamente tanti accessori, tra cui la custodia MagSafe trasparente, l'adattatore USB-C da 20W, le AirPods di terza generazione e l'alimentatore MagSafe.

Nessuna informazione sulla durata della batteria, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.