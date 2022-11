iPhone 14 in sconto su Amazon per il weekend: risparmio dell'8%

Le offerte di Amazon non si fermano nemmeno nel weekend ed in questa domenica di Novembre 2022 il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante su iPhone 14 nella versione da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare l'8% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia: 949 Euro (1.029 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 8 novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 7 ore e 53 minuti. Il reso, sulla base della nuova politica messa in campo da Amazon in occasione del periodo natalizio che comprende il Black Friday e la stagione dei regali, può essere effettuato fino al 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati entro il 31 Dicembre 2022.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ base a 179 Euro, ed AppleCare+ con furto e smarrimento a 239 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Lo stesso vale anche per i numerosi accessori a disposizione, tra cui la custodia MagSafe trasparente, l'adattatore USB-C da 20W, le AirTag o il MagSafe battery pack.

Si tratta di un'ottima promozione, una delle prime sul nuovo smartphone di Apple che è disponibile nei negozi da poche settimane.