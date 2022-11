iPhone 14 in sconto per il Black Friday 2022 su Amazon: risparmio di 120 Euro

In occasione del Black Friday 2022, Amazon propone uno sconto anche su iPhone 14 nella versione da 256 gigabyte, su cui viene garantito un risparmio di 120 Euro.

Il modello in questione è l'iPhone 14 "liscio": non stiamo parlando né del Plus, tanto meno dei modelli Pro che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine sono praticamente introvabili per Natale:

Apple iPhone 14 (256 GB) - (PRODUCT) RED: 1.037,99 Euro (1.159 Euro)

La consegna in questo caso è prevista per martedì 29 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ed Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 207,60 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro qualora foste interessati all'acquisto.

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo anche pubblicato un approfondimento che spiega dove trovare iPhone 14 Pro e Pro Max in tempo per Natale, dal momento che le unità a disposizione sono davvero poche anche alla luce delle recenti proteste andate in scena presso lo stabilimento Foxconn più importante tra quelli dedicati alla produzione del Melafonino.

