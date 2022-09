iPhone 14, segnalati problemi con FaceTime ed iMessage: ma c'è già un fix

Ai problemi con l’attivazione di iPhone 14, di cui vi abbiamo messo al corrente qualche ora fa, se ne sarebbe aggiunto un altro in questo day one dei nuovi smartphone targati Apple.

Il colosso di Cupertino, infatti, ha da poco condiviso un nuovo documento di supporto in cui informa gli acquirenti dei problemi già noti con la nuova serie iPhone 14. In uno di questo, viene spiegato che gli ultimi modelli di iPhone soffrono di alcune problematiche legate ad alcune app di base e preinstallate come FaceTime ed iMessage, che impedirebbero (o renderebbero difficile) ricevere messaggi e chiamate. In alcuni casi, nel caso dell’app Messaggi, le bolle sarebbero verdi anzichè blu durante l’invio degli iMessage, ma alcuni utenti hanno lamentato che le loro conversazioni si sarebbero separate in due thread.

Apple comunque vuole calmare gli animi da subito, ed ha invitato gli utenti ad installare la patch del day one di iPhone 14, che i nuovi acquirenti vedranno nel menù “Impostazioni” dei nuovi smartphone. A quanto pare il fix avrebbe corretto la maggior parte di questi bug.

Come sempre, fateci sapere tramite i commenti se anche voi avete lamentato disservizi di qualsiasi natura al momento della configurazione iniziale del vostro nuovo iPhone, oppure se è filato tutto liscio.