iPhone 14 senza segreti: valanga di rumor su chip A16, storage, colori e MagSafe

Man mano che il keynote Apple di settembre si avvicina, emergono sempre più informazioni relative ad iPhone 14 e 14 Pro. Oggi, per esempio, un leak "miscellaneo" fa luce su diversi aspetti dei due smartphone, parlando di colorazioni, materiali, design e persino dei magneti MagSafe dei melafonini di nuova generazione.

Le informazioni arrivano dall'utente Yeux1122 su Naver, un blog coreano, che spiega di averle ottenute da alcune fonti interne alla catena di sviluppo americana dei nuovi iPhone. Innanzitutto, Yeux1122 conferma le colorazioni degli iPhone 14 emerse in rete negli scorsi giorni, che saranno le seguenti:

iPhone 14 e 14 Max: Midnight, Starlight, Blue, Product(RED), Purple , Green

, Green iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: Graphite, Silver, Gold, Purple, Green

A confronto con la lineup dello scorso anno, possiamo notare chiaramente la sostituzione della colorazione viola ad altre due tinte molto amate, ovvero la versione Sierra Blue (per i modelli Pro e Pro Max) e la versione Pink (per i due modelli "vanilla"). La scorsa settimana, lo ricordiamo, erano emerse anche delle immagini di un iPhone 14 di colore viola scuro, che potrebbe corrispondere alla tinta "Purple" rumoreggiata dal leaker coreano.

Yeux1122 conferma anche che non ci sarà alcun modello "Premium" in titanio e altri materiali particolarmente costosi dei nuovi iPhone. Secondo il leaker, Apple avrebbe testato un modello di questo tipo, ma avrebbe infine deciso di accantonarlo e di focalizzarsi solo sulla versione con materiali "standard", probabilmente per evitare il proliferare di troppe varianti diverse dello stesso device.

Passando sotto alla scocca del device, scopriamo che gli iPhone 14 avranno dei magneti MagSafe più potenti e un "accessorio esclusivo per la batteria", sul quale però Yeux1122 non si è sbilanciato: è possibile che l'utente si riferisca al nuovo MagSafe Battery Pack, in uscita insieme ai Melafonini di nuova generazione.

Inoltre, il chip A16 di iPhone 14 Pro e Pro Max, che pure non dovrebbe avere performance troppo diverse a quelle dell'A15 Bionic, dovrebbe garantire un lieve miglioramento prestazionale e, soprattutto, una gestione notevolmente migliorata del calore, con una dissipazione termica migliorata. Con ogni probabilità, per Yeux1122, ciò permetterà ad Apple di tenere più basse le temperature del SoC, permettendo a quest'ultimo di raggiungere prestazioni impossibili al chip A15 sotto stress.

Infine, il leaker coreano spiega che la lineup di iPhone 14 partirà da 128 GB di storage interno, e non da 256 GB, come avevano invece stabilito diversi rumor sulla memoria di iPhone 14 delle scorse settimane. Per di più, pare che Apple non abbia in programma l'uscita di un modello dello smartphone con memoria interna da 2 TB, che dovrebbe slittare almeno al prossimo anno.