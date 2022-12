Altro che iPhone 14: questo smartphone si carica 14 volte più rapidamente!

Vi abbiamo già parlato dell'imminente presentazione dello smartphone con la ricarica più veloce al mondo, il Redmi Note 12 Pro. Oggi, finalmente, Redmi ha lanciato il suo nuovo top di gamma nella versione "Explorer Edition" con una rapidissima ricarica a 210 W.

A conti fatti, il Redmi Note 12 Pro è lo smartphone con la ricarica più rapida al mondo, superando anche i top di gamma di Google, Samsung e Apple. Nello specifico, Samsung Galaxy S22 Ultra garantisce una ricarica cablata fino a 45 W, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max arrivano al più ad un fast charging via cavo a 15 W: un risultato ben 14 volte inferiore a quello garantito dallo smartphone flagship di Redmi.

Il primato ottenuto da Redmi è solo l'ultimo capitolo di una generalizzata tendenza alla ricarica sempre più rapida da parte dei produttori di smartphone cinesi, tra cui annoveriamo anche OPPO, OnePlus, vivo e Xiaomi. Recentemente, però, molti utenti ed esperti si sono scagliati contro questa ricerca di un fast charging pressoché istantaneo, che rischierebbe di causare malfunzionamenti e di rovinare a lungo andare la batteria dello smartphone.

In ogni caso, i colleghi di PhoneArena hanno messo alla prova Redmi 12 Note Pro, riscontrando i seguenti tempi di ricarica:

Da 0% a 38% in 3 minuti

Da 38% a 58% in 2 minuti

Da 58% a 86% in 4 minuti

Da 86% a 100% in meno di sei minuti

Sommando questi dati, viene da sé che una ricarica completa della smartphone richieda in totale 15 minuti. Ma perché una ricarica così rapida non viene implementata dai principali produttori di smartphone, come Apple, Google e Samsung? La risposta sta tutta nella sicurezza del fast charging, che sembra essere soggetto a problemi di surriscaldamento e, nei casi peggiori, ad esplosioni delle batterie molto più frequenti rispetto ai sistemi di ricarica tradizionali.