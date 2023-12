Gli iPhone 14 sono ancora gli smartphone più venduti del mondo: iPhone 13 è quarto

Canalys ha diffuso il nuovo rapporto riguardante la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel corso del terzo trimestre del 2023, dove Samsung ha superato nuovamente Apple in termini di spedizioni complessivi sebbene la quota di mercato sia passata dal 22 dello scorso anno al 20 percento del 2023.

Guardando ai modelli più venduti, la gamma iPhone 14 continua a dominiare le prime tre posizioni, come avvenuto nei primi tre trimestri dell’anno: il modello base è al primo posto, seguito dal Pro Max e dal Pro. Confermato praticamente il flop di iPhone 14 Plus, che non è presente nella top 10, mentre conferma la quarta posizione l’iPhone 13.

Dalla quinta posizione in poi invece troviamo solo smartphone Android: a dominare sono i Galaxy A, mentre l’unico dispositivo non Samsung è il Redmi 12C di Xiaomi che è nono e sale di due posizioni.



Non sono presenti iPhone 15 Pro, Pro Max, 15 Plus ed il 15 liscio, ma il motivo è da ricercare dal fatto che nel periodo analizzato i quattro top di gamma 2023 di Apple erano disponibili da poche settimane, e soprattutto i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max risultano ancora difficili da trovare.

Stupisce l’assenza della famiglia Galaxy S23, che nel primo trimestre del 2023 aveva portato il Galaxy S23 Ultra al sesto posto, salvo poi scendere in ottava posizione ed uscire dalla top ten. A questo punto le speranze di Samsung sono tutte rivolte verso la gamma Galaxy S24 che è stata oggetto di vari leak negli ultimi giorni.