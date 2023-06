iPhone 14, sorpresa: il modello base è il più venduto di tutti!

Nonostante le indagini di mercato confermino che iPhone 14 ha deluso chi lo ha comprato, sembra che il successo dei Melafonini di nuova generazione sia incontrastato e non accenni a fermarsi. Negli scorsi mesi, però, pare che l'iPhone 14 "base" sia diventato molto più popolare del modello Pro Max, che inizialmente ha riscosso un enorme successo.

La notizia arriva da ITHome, che a sua volta cita un report di alcuni analisti di JP Morgan Chase. Questi ultimi avrebbero scoperto che l'iPhone 14 "base" è ora il bestseller della linea di smartphone Apple current gen, dopo aver superato l'iPhone 14 Pro Max. Si tratta di un vero e proprio sconvolgimento della strategia di mercato di Apple, che fin dal lancio ha puntato moltissimo sui modelli Pro e Pro Max, mentre le vendite di iPhone 14 "base" e Plus stentavano a decollare.

Dal mese di aprile in poi, però, le cose sembrano essere cambiate, soprattutto nel mercato americano. Secondo le analisi di JP Morgan, basate sui principali carrier e rivenditori americani, gli iPhone 14 ammontano al 19% degli smartphone Apple acquistati, mentre gli iPhone 14 Pro Max sono scesi al 18% del market share americano. infine, gli iPhone 14 Pro si attestano al 15% e gli iPhone 14 Plus al 7%.

Ma com'è possibile che gli iPhone 14 "base", che la stessa Apple pensava di vendere in scarse quantità, si siano imposti nel mercato a sei mesi di distanza dall'uscita sul mercato? Con ogni probabilità, l'inaspettato (e tardivo) successo di questi smartphone sta nelle promozioni e nelle offerte che ne hanno progressivamente abbassato il prezzo, nonché nel lancio dell'iPhone 14 giallo, avvenuto a metà marzo, che potrebbe averne rinvigorito le vendite. Al contrario, gli iPhone 14 Pro Max non sono andati in saldo (o quantomeno non con ribassi importanti e continui come quelli dei modelli vanilla) e non hanno ricevuto nuove colorazioni capaci di aumentarne le vendite.

In generale, comunque, la fetta di mercato degli smartphone Apple è aumentata negli Stati Uniti, passando dal 61% del mese di marzo al 67% di quello di aprile, complice anche un mese poco denso di uscite lato Android nel mercato americano. Infine, JP Morgan spiega che, in modo del tutto inaspettato, l'iPhone 11 regge ancora molto bene in termini di popolarità, nonostante ormai si avvii verso il quarto anno d'età: sembra infatti che il vecchio Melafonino sia diventato l'alternativa entry-level preferita dagli americani, surclassando nettamente l'iPhone SE 3, le cui vendite non sono mai state delle migliori.