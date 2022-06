iPhone 14, spunta a sorpresa un nuovo modello: Apple mescola le carte in tavola?

Negli ultimi tempi i leak e le fughe di notizie su iPhone 14 sono state tante, e le ultime si sono soffermate sul funzionamento del display always on di iPhone 14 Pro. Tuttavia, un nuovo rapporto emerso in rete oggi mescola le carte in tavola.

Il leaker coreano Inzuk, che in passato si è dimostrato essere piuttosto affidabile, sul social media Naver ha affermato che la nuova lineup di iPhone 14 vedrà l’aggiunta di un altro modello, ma non si chiamerà iPhone 14 Max bensì iPhone 14 Plus. Sembra che lo smartphone sfoggerà lo stesso display previsto sul modello Max, ovvero da 6,7 pollici.

Per Apple si tratterebbe di un ritorno al passato, visto che anche nei precedenti modelli ha utilizzato il suffisso Plus per alcuni dei suoi smartphone, mentre ora è sfruttato su software come Apple TV+.

Questo rapporto potrebbe costringere in molti a rivedere tutti i leak pubblicati nelle passate settimane, e le specifiche potrebbero essere diverse. Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone 14 il prossimo autunno.

Tutti i leaker però si dicono d’accordo sul pensionamento dell’iPhone Mini, che non ha registrato il riscontro sperato.

Secondo alcuni rumor, Apple avrebbe dato il via alla produzione di iPhone 14 da qualche giorno.