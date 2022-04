iPhone 14, spuntano le foto degli stampi di metallo: ecco come sarà il pannello posteriore

Le prime informazioni sulle reali dimensioni di iPhone 14 sono trapelate in rete solo la scorsa settimana, dettagliando lo smartphone in ogni sua misura. Tuttavia, oggi sono apparsi sul web gli stampi in metallo dei quattro iPhone 14, probabilmente utilizzati da un produttore di accessori, che ci danno un'idea molto chiara di come saranno i device.

Gli stampi, che potete vedere nell'immagine in calce, sono stati condivisi dal noto leaker ShrimpApplePro su Twitter. L'immagine mostra una comparazione tra tutti e quattro gli iPhone 14, ovvero iPhone 14, 14 Pro, 14 Max e 14 Pro Max, dettagliando anche alcune differenze tra uno smartphone e l'altro. Purtroppo, pero, il leaker non ha spiegato come sia entrato in possesso dell'immagine: vi invitiamo dunque a prendere la fotografia con le pinze, almeno finché non ci saranno ulteriori conferme a riguardo.

Le immagini confermano che iPhone 14 e 14 Pro avranno uno schermo da 6,1", mentre iPhone 14 Max e 14 Pro Max saranno dotati di un display dalle dimensioni decisamente più generose, con un panello da 6,7". L'informazione sembra essere ormai confermata, dal momento che è stata riportata anche dai numerosi leak sul display di iPhone 14, mentre la posizione degli stampi per la fotografia, con il lato posteriore dello smartphone rivolto verso l'alto, non ci permette di verificare se iPhone 14 avrà davvero un punch-hole o meno.



ShrimpApplePro, tuttavia, ha spiegato a riguardo che solo iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il punch-hole, mentre le due versioni "standard" dello smartphone continueranno ad utilizzare un tradizionale notch. La stessa indiscrezione è stata riportata da diverse altre fonti, perciò le possibilità che si tratti di un'informazione veritiera sono piuttosto elevate.

Chiaramente visibile è poi l'ingrandimento dell'alloggiamento della fotocamera in entrambi i modelli Pro dello smartphone, che dovrebbe essere tra il 25 e il 35% più grande di quella di iPhone 13 Pro e Pro Max. Anche in questo caso, l'informazione è stata riportata anzitutto dal noto analista Ming-Chi Kuo, le cui previsioni sembrano rivelarsi ancora una volta decisamente affidabili.