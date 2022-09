iPhone 14 stroncato dalla figlia di Steve Jobs: ecco il meme postato da Eve

Il reveal del nuovo iPhone 14 ha dato seguito, come sempre, a una lunga scia di dibattiti, tra chi non vede l'ora di toccarlo con mano e chi, invece, lo ritiene non valevole del denaro che costa o, peggio, troppo simile all'anno precedente.

Proprio in quest'ultima categoria si è inserita senza troppi giri di parole la figlia del compianto Steve Jobs, postando su Instagram una storia abbastanza eloquente.

Per via della natura del mezzo utilizzato, in calce troverete lo screenshot del meme, acquisito dalla fonte, ma come potrete notare, Eve Jobs ha utilizzato come base l'esilarante Same shirt per esprimere la sua impressione di una vicinanza troppo accentuata tra i due modelli: "eccomi mentre passo da iPhone 13 a iPhone 14 dopo l'annuncio di Apple di oggi".

I due modelli, del resto, condividono molti aspetti principali, differendo in qualche particolare funzionalità, come il comparto fotografico dotato di una nuova e migliore stabilizzazione, il rilevamento degli incidenti e una batteria ancora più ottimizzata, pur condividendo lo stesso chip A15 di iPhone 13.

A ogni modo, gran parte del dibattito nelle ultime ore si è spostato sul prezzo massimo del modello Pro Max, che ha fatto domandare agli appassionati quali siano i vecchi iPhone ancora a listino sul sito ufficiale.