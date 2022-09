iPhone 14 supera la prova di resistenza ai graffi: il test di uno youtuber

Come da protocollo al lancio dei nuovi modelli, lo youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything ha messo alla prova la resistenza dei nuovi iPhone 14. Nel filmato, che trovate come sempre in apertura, si vede come se la cava lo smartphone di Apple in varie situazioni estreme.

Nelson, nella fattispecie, testa il nuovo rivestimento Ceramic Shield del pannello, che si dimostra essere molto più resistente rispetto ai Gorilla Glass. I graffi sono “estremamente deboli” al livello 6 della scala di durezza Mohs, e diventano ancora più evidenti al livello 7. Per tale ragione, Nelson conclude osservando che “il Ceramic Shield di Apple rappresenta un miglioramento rispetto al normale vetro temperato”.

Nei minuti successivi, invece, lo youtuber striscia una lama di taglierino lungo la scocca in alluminio: l’integrità strutturale della scocca è preservata, ma gran parte della vernice si stacca. Nelson a riguardo evidenzia che Apple utilizza alluminio riciclato nel 59% dei suoi prodotti, “probabilmente perché è più economico ma anche perché ha 1/40 dell’impronta di carbonio dell’alluminio estratto”.

Nel frattempo, nelle scorse ore sono emerse indicazioni secondo cui la domanda di iPhone 14 Pro sarebbe superiore alle aspettative, al punto che Apple ha aumentato la produzione del 10%, switchandola da iPhone 14 liscio che evidentemente non ha riportato il riscontro sperato.