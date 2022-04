iPhone 14 supporterà la connessione satellitare per situazioni di emergenza?

Nel fiume di novità riguardanti iPhone 14 e il suo comparto tecnico non si è discusso di una delle novità più intriganti e da tempo vociferate dagli informatori del settore: il supporto alla connessione satellitare per chiamate e SMS in situazioni di emergenza.

Questa novità, in realtà, è nella bocca dei tipster da lungo tempo: ancora nell’agosto 2021 si parlava del supporto al sistema satellitare LEO per iPhone 13, poi non arrivata poiché a Cupertino non riuscirono a completare i test necessari. Di conseguenza, risulta quasi naturale che il “testimone del rumor” venga passato alla gamma successiva iPhone 14 che verrà lanciata nel tardo 2022, sempre se Apple rispetterà la consueta tabella di marcia.

Stando a quanto segnalato dal portale asiatico MyDrivers, quindi, Apple prevederebbe di introdurre la connettività satellitare negli iPhone 14 e Apple Watch di prossima generazione. Ciò consentirà agli utenti di utilizzare i due dispositivi per inviare messaggi di testo di emergenza e sfruttare funzioni SOS senza una connessione di rete, semplicemente sfruttando satelliti posizionati nell’orbita terrestre bassa. Si tratta a tutti gli effetti di una funzione potenzialmente salvavita…ma che secondo alcuni utenti potrebbe non essere necessaria.

Sempre secondo il report di MyDrivers, diversi utenti in tutto il mondo considererebbero questa feature un surplus e non sarebbero disposti a pagare di più gli iPhone alla luce della sua introduzione. Inoltre, non mancano preoccupazioni relativamente all’impatto della funzionalità sulla durata della batteria e ai potenziali pericoli lato sicurezza. Insomma, il dibattito tra leakster e consumatori è ancora acceso.

In casa Apple, intanto, c’è stato un nuovo rinvio al 2023 per il visore VR.