iPhone 14, svelate le capacità delle batterie: il confronto con iPhone 13

Mentre continuano ad emergere nuovi benchmark di iPhone 14 Pro, i colleghi di MacRumors hanno pubblicato un’interessante informazione che Apple non aveva svelato sulla scheda tecnica della nuova lineup di smartphone made in Apple: la capacità delle batterie.

Di seguito, nella fattispecie, i dati messia confronto con quelli di iPhone 13:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

2.406 mAh iPhone 13: 3.227 mAh

3.227 mAh iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

3.095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Ecco, invece, quelle di iPhone 14:

iPhone 14: 3.279 mAh

3.279 mAh iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

4.325 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Il modello base quindi registra un leggero incremento rispetto allo scorso anno, mentre per iPhone 14 Pro la crescita della capacità è superiore. Su iPhone 14 Pro Max invece registriamo un calo (4323 vs 4352 mAh), ma come sempre in questi casi i dati sono relativi dal momento che per verificare l’effettiva autonomia saranno centrali i test e l’utilizzo quotidiano.

Sui nuovi iPhone 14 Pro infatti è presente il chip A16 Bionic basato sul nuovo processo produttivo che dovrebbe portare con se anche una maggiore efficienza dal punto di vista energetico. Resta da capire che impatto avrà, su iPhone 14 Pro e Pro Max, il display always on che comunque dovrebbe consumare poca batteria in quanto progettato proprio ad hoc per non assorbirne tanta.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 14 sono disponibili in preorder già dallo scorso venerdì, mentre il lancio pubblico è previsto per il 16 Settembre, ad eccezione di iPhone 14 Plus che arriverà il 7 Ottobre.