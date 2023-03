iPhone 14 si tinge di giallo: la nuova colorazione disponibile anche in Italia

I rumor sulla nuova colorazione di iPhone 14 evidentemente corrispondevano al vero. Apple ha da poco annunciato attraverso il proprio sito web che dal 14 Marzo 2023 sarà disponibile anche in Italia la nuova colorazione gialla per iPhone 14 e 14 Plus.

Il dispositivo, che sarà disponibile in preordine dal 10 Marzo 2023, era già trapelato nelle scorse ore e si differisce dalle altre varianti esclusivamente per la scocca gialla.

Su iPhone 14 troviamo uno schermo da 6,1 pollici e su iPhone 14 Plus un pannello da 6,7 pollici: i prezzi di partenza sono rispettivamente di 1.029 e 1.179 Euro.

Per quanto riguarda iPhone 14, la variante da 128GB ha un prezzo di 1.029 Euro, che diventano 1.159 Euro se si opta per quella da 256GB e 1.419 Euro per il modello da 512GB. Per iPhone 14 Plus invece i prezzi sono rispettivamente di 1.179 Euro, 1.309 Euro e 1.569 Euro. L'acquisto potrà essere completato direttamente dal sito ufficiale di Apple.

Questa nuova colorazione si va ad aggiungere a quelle già esistenti, e non si tratta di una prima assoluta dal momento che anche in passato Apple ha rinfrescato la sua gamma di smartphone base con nuove scocche allo scopo di stimolare le vendite.