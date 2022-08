iPhone 14, trapela la data del keynote di presentazione: è prima del previsto!

Dopo che un insider ha provato iPhone 14 Pro e Pro Max per la prima volta, pare che sia ormai tutto pronto per il lancio dei melafonini di nuova generazione. Oggi, Mark Gurman, giornalista di Bloomberg noto per essere una fonte affidabile sul mondo Apple, ha rivelato la presunta data del keynote di presentazione di iPhone 14.

Con un articolo pubblicato proprio su Bloomberg, infatti, Gurman ha spiegato che Apple presenterà iPhone 14 il 7 settembre prossimo. Una data decisamente atipica, dal momento che si tratterebbe della prima presentazione di uno smartphone di Cupertino di mercoledì: Apple, nota per il suo approccio metodico ai nuovi annunci, annuncia sempre i suoi nuovi device il primo o il secondo martedì del mese di settembre.

Quest'anno, ciò avrebbe significato un lancio di iPhone 14 il 6 o il 13 settembre. Tuttavia, la vicinanza del Labor Day americano (il 5 settembre) avrebbe spinto Apple a non occupare lo slot di martedì 6, mentre probabilmente un lancio programmato per il 13 dello stesso mese è considerato troppo in là nel tempo per l'azienda. Da qui la decisione di infrangere la tradizione e presentare il device il 7 settembre, in anticipo rispetto alle previsioni della stampa.

Come per tutti i keynote dall'inizio della pandemia, anche la conferenza di settembre sarà trasmessa in streaming in maniera esclusiva: qualche giorno fa, a corroborare l'indiscrezione, era emerso che Apple avrebbe già girato il keynote di settembre, che sarebbe pronto per essere mandato in onda.

Infine, Gurman spiega che Cupertino avrebbe diramato un avviso agli Apple Store chiedendo loro di prepararsi per un prodotto in arrivo il 16 settembre: considerati i tradizionali tempi della casa di Cupertino, è dunque probabile che iPhone 14 venga annunciato il 7 settembre e arrivi nei negozi solo nove giorni dopo, il 16 dello stesso mese.