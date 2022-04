iPhone 14, trapelano nuove foto degli schermi: ora sappiamo come sarà il punch-hole

iPhone 14 Pro avrà un punch-hole, ormai ne siamo certi. Decine di leak e rumor negli ultimi sei mesi hanno puntato in questa direzione, e la possibilità di un abbaglio collettivo è piuttosto bassa. Tuttavia, quello che ancora non conosciamo con certezza sono le dimensioni e la forma del notch di iPhone 14 Pro, che restano ancora un mistero.

A fare luce su queste informazioni, però, potrebbe oggi essere l'immagine che vedete in calce e che mostra i pannelli del display dei quattro iPhone 14 a confronto l'uno con l'altro. La fotografia sembra essere stata pubblicata su Weibo, un sito web di microblogging cinese, da un leaker del Paese asiatico, ed è stata riportata su Twitter dall'utente SaranByte e, successivamente, da 9to5Mac e MacRumors.

La foto conferma il design a "punto esclamativo" del punch-hole, che sarà un'esclusiva di iPhone 14 Pro e Pro Max. Per quanto riguarda iPhone 14 e 14 Max, invece, rimarrà il caro vecchio notch, implementato praticamente senza differenze rispetto ad iPhone 13.

Come già spiegato da alcuni leak delle ultime ore, inoltre, iPhone 14 Pro avrà bordi più sottili rispetto al predecessore, mentre iPhone 14 e 14 Max manterranno i bordi "spessi" di iPhone 13. Pare poi che l'aspect ratio dei modelli Pro sia più "alto" rispetto a quello dei modelli standard dello smartphone, per via del particolare design dello schermo dei due device.

Infine, dalla fotografia si può anche notare che iPhone 14 Pro avrà degli angoli arrotondati, al contrario di iPhone 14 e 14 Max, che invece manterranno il form factor "spigoloso" di iPhone 13. Purtroppo, l'immagine non sembra fornire ulteriori informazioni sui prossimi smartphone di Cupertino, la cui presentazione dovrebbe tenersi nel mese di settembre.