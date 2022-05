iPhone 14, tre Apple Watch ed AirPods Pro 3 in arrivo a settembre: trapela la data

Si prospetta un settembre di fuoco in casa Apple. Nel corso del keynote autunnale, infatti, il colosso di Cupertino non dovrebbe presentare solo la nuova gamma di iPhone 14, ma anche tre Apple Watch e le nuove AirPods Pro 3. Il sito iDropNews ha lanciato un rumor bomba con la data dell’evento.

Secondo il portale, Apple avrebbe deciso di tenere il keynote il 13 Settembre, di martedì come sempre. Chiaramente, sebbene manchino ancora diversi mesi a tale data è difficile capire subito se il rumor corrisponda alla realtà o meno, ma è indubbio che si tratta di una data non improbabile visto che il colosso di Cupertino ha sempre tenuto l’evento di lancio dei nuovi iPhone a metà settembre, eccezion fatta per qualche anno fa quando a causa della pandemia di Covid decise di spostare il tutto di qualche settimana.

Se sugli iPhone 14 si è già detto molto (proprio qualche ora fa è emersa la notizia secondo cui il modulo fotografico di iPhone 14 sarà enorme), quello che salta all’occhio del rapporto è senza dubbio questo trio di Apple Watch. A quanto pare, della partita sarà Apple Watch 8, ma anche il nuovo Apple Watch SE ed una nuovissima Extreme Edition che è progettata appositamente per monitorare gli sport e le attività all’aperto e che anche a giudicare dal nome dovrebbe essere caratterizzata da una scocca più resistente.

Le AirPods Pro 2 invece potrebbero essere prive di steli, e dovrebbero sfoggiare la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione e supportare l’audo lossless. Inoltre, nell’ambito della transizione di Apple verso l’USB-C, potrebbero anche pen