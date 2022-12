iPhone 14, gli utenti lamentano la comparsa di linee colorate sullo schermo: fix in arrivo

Direttamente da Reddit, si moltiplicano le segnalazioni di utenti che lamentano l’improvvisa comparsa di linee colorate sugli schermi dei loro iPhone 14, in particolare sul modello Pro Max.

Secondo quanto emerso, il problema sarebbe comparso dopo il lancio di iOS 16.2, e si verificherebbe quando si riattiva lo smartphone: a volte si vede solo una linea mentre altre le strisce colorate sono di più.

“Ho notato che quando il telefono si riattiva, sullo schermo lampeggiano delle linee orizzontali. Lo fa in modo casuale, non ogni volta che il telefono si sveglia. A volte è solo 1 riga, a volte è multipla. L’ho portato ad Apple, hanno eseguito la diagnostica e tutto è tornato a posto (verde). Il tecnico mi ha detto che il loro non è un problema con l’hardware, ed ha a che fare col software” afferma un utente, a cui fa eco anche un altro post pubblicato sul forum di supporto di Apple.

“L’ho portato ad Apple, hanno eseguito la diagnostica ed è tutto a posto. Il tecnico mi ha detto che non c’è alcun problema con l’hardware, e riguarda il software” si legge sul post del thread sulla community Apple dove un altro spiega anche che il colosso di Cupertino avrebbe comunicato che un fix è in arrivo a breve.

Altri segnalano anche problemi con l’always on dopo il lancio di iOS 16.2: non è chiaro se anche questo disservizio verrà corretto con iOS 16.2.1 o meno.