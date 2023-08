iPhone 14, utenti lamentano degrado eccessivo della batteria dopo meno di un anno

È passato meno di un anno dal lancio di iPhone 14, giunto nei negozi il 16 Settembre 2022, e manca poco al lancio della nuova generazione di smartphone made in Apple, ma sul web emergono alcune lamentele per certi versi preoccupanti.

Come riportato da PhoneArena, sui social network sta crescendo il malumore tra gli utenti che lamentano in meno di un anno di utilizzo un eccessivo degrado della batteria, al punto che in alcuni casi la ricarica massima visualizzabile nel menù Impostazioni sarebbe scesa sotto al 90% in poco meno di undici mesi. Secondo molti questo eccessivo degrado potrebbe essere legato anche alle temperature elevate con cui hanno dovuto fare i conti vari paesi (Italia compresa) e le batterie sono molto sensibili.

Sam Kohl di AppleTrack è uno degli utenti che ha lamentato un eccessivo degrado della batteria ed in uno screenshot pubblicato su Twitter mostra la percentuale al 90%: “ho il mio iPhone 14 Pro da MENO di un anno... questo è davvero inaccettabile" si legge.

Alcuni altri utenti segnalano punteggi della salute addirittura inferiori, all’87%: “la capacità della batteria è molto fastidiosa. È diventato impossibile usare lo stesso iPhone per 2 anni senza cambiare la batteria” lamenta un utente. Tale problema, se così si può definire, non interessa tutti ed infatti alcuni mostrano cifre del 99 e 100%: “bene, il mio è ancora al 100%. Quindi non so quale sia il problema con il tuo. E bene, uso solo prodotti Apple originali come i cavi di ricarica. Possono essere più costosi, ma non danneggiano l'hardware” scrive un possessore.

Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che “una batteria normale è progettata per mantenere fino all'80% della sua capacità originale a 500 cicli di carica completi quando funziona in condizioni normali”, mentre “la garanzia di un anno include la copertura del servizio per una batteria difettosa. Se è fuori garanzia, Apple offre un servizio di batteria a pagamento.

La serie iPhone 14 è stata per Apple un successo, e le vendite non avevano mai registrato vendite di questo tipo dall’iPhone 7.