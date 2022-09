Gli iPhone 14 venduti in Italia hanno lo slot per le SIM fisiche?

Con l’apertura ufficiale dei preordini di iPhone 14 in Italia, è iniziata la marcia d'avvicinamento che porterà, il 16 Settembre 2022 prossimo, al lancio della nuova lineup di smartphone Apple nel nostro paese. Tuttavia, in molti continuano a porsi questioni e domande dopo il reveal.

Nel corso del keynote Apple dello scorso 7 Settembre, infatti, Apple si è soffermata su una funzione che ha subito attirato l’attenzione di molti: l’assenza di slot SIM da iPhone 14.

Negli Stati Uniti, infatti, Apple ha compiuto un primo passo di cui si parlava sul web già da tempo, e che prevede la totale eliminazione di slot per le SIM fisiche a favore dell’eSIM, che ormai a differenza di quanto avviene in Italia sono supportate da tutti gli operatori. Si tratta di una modifica a tutti gli effetti storici, che potrebbe anticipare ciò che dovrebbe avvenire in Europa ed Italia nel corso dei prossimi anni, ma è doveroso fare delle precisazioni.

Innanzitutto, questa novità si applica solo agli iPhone 14 venduti negli Stati Uniti. Nel resto del mondo (Italia compresa), i nuovi smartphone continueranno a sfoggiare il classico alloggiamento fisico per le SIM, ma supporteranno anche le eSIM. In Italia le schede virtuali sono state lanciate da molti operatori e potranno comunque essere aggiunte allo smartphone.

Ricordiamo che iPhone 14 è anche il primo iPhone con connettività satellitare.