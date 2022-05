iPhone 14 potrebbe essere viola: trapelano le colorazioni di lancio

Dopo aver scoperto che gli iPhone 14 Pro potrebbero avere schermi più grandi delle controparti non-pro, arriva oggi un nuovo leak sugli smartphone di Cupertino in uscita a settembre. Questa volta, in particolare, è un tipster cinese a parlare delle possibili colorazioni di iPhone 14.

Purtroppo la fonte di prima mano, il post originale comparso su Weibo nelle scorse ore, non è più consultabile, ma il portale MacRumors ha riportato la notizia in lingua inglese. A quanto pare, comunque, Apple diversificherà la gamma di colori disponibili tra i modelli "base", ovvero iPhone 14 e 14 Max, e i modelli "pro", ovvero iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Nello specifico, iPhone 14 e 14 Max saranno disponibili in cinque colori, ovvero Midnight (Nero), Starlight (Bianco), blu, viola e l'ormai classica colorazione rossa brandizzata PRODUCT(RED). Il leak sembra corroborare i precedenti rumor sulle colorazioni di iPhone 14, secondo i quali il device sarebbe stato reso disponibile anche in viola, una tinta decisamente atipica per i prodotti Apple. Infine, vi ricordiamo che anche lo scorso anno iPhone 13 e 13 Mini sono stati lanciati in cinque colori, ai quali si è poi aggiunto l'iPhone 13 Alpine Green lanciato a marzo.

Per quanto riguarda iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, invece, i due smartphone saranno lanciati in quattro colori diversi, esattamente come già fatto per iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Le quattro tinte saranno Grafite, Argento, Oro e viola: le prime tre sono state "ripescate" dalla lineup dello scorso anno, mentre la quarta è completamente originale e comune ad iPhone 14 e 14 Max, sostituendo la variante Sierra Blue.