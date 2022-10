iPhone 14 vs. iPhone 13: quale ha la batteria più longeva? Il risultato vi sorprenderà

Mentre il confronto tra la resistenza di iPhone 13 e iPhone 14 sembra dimostrare che i nuovi smartphone Apple siano molto più resistenti dei predecessori, sotto un altro aspetto pare che iPhone 14 venga sonoramente sconfitto dal predecessore. Stiamo parlando della durata della batteria, che pare essere decisamente più elevata su iPhone 13.

Il dato arriva dal portale cinese MyDrivers, che ha confrontato iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max con iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max, ottenendo dei risultati decisamente inaspettati. Per il suo test, MyDrivers ha cercato di limitare tutti i fattori "esterni", conducendo l'esperimento alla temperatura di 25°C, connettendo tutti gli smartphone alla stessa rete e Wi-Fi e settando la stessa luminosità e lo stesso livello dell'audio per tutti i device.

Sul breve periodo, incredibilmente, l'iPhone più energivoro sarebbe iPhone 14 Pro, che dopo una riproduzione video della durata di 30 minuti sull'equivalente cinese di TikTok perde il 3% di batteria, contro l'1% o il 2% di tutti e cinque gli altri modelli di iPhone. Nel test di playback video a 1080p, invece, a uscire vincitore è stato l'iPhone 13 Pro Max, che dopo due ore di riproduzione mantiene il 90% di batteria, contro l'87% di iPhone 14 Pro Max.

Dopo diversi test, tra cui un test di gioco su Genshin Impact e una prova di riproduzione audio di 30 minuti in 4K, iPhone 13 Pro Max si è mantenuto in testa su iPhone 14 Pro Max. Al contrario, sul lungo periodo, iPhone 14 ha infine superato, in termini di durata, iPhone 13, mentre iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro si sono spenti praticamente nello stesso istante.

In termini di durata complessiva della batteria, comunque, i risultati sono i seguenti, in ordine dalla più longeva alla meno longeva:

iPhone 13 Pro Max: 9 ore e 3 minuti

iPhone 14 Pro Max: 8 ore e 31 minuti

iPhone 14: 7 ore e 24 minuti

iPhone 13: 7 ore e 16 minuti

iPhone 14 Pro: 6 ore e 47 minuti

iPhone 13 Pro: 6 ore e 47 minuti

Ovviamente, i tempi riportati non corrispondono alla durata massima della batteria dei sei smartphone, poiché durante le ore di test i redattori di MyDrivers hanno sottoposto gli smartphone ad una serie di prove anche piuttosto impegnative, che ne causato lo scaricamento più rapido rispetto all'uso "medio".