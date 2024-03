iPhone 15 da 128 e 256 gigabyte: fino al 20% DI SCONTO su Amazon

Mentre si avviano verso la scadenza le offerte di Primavera targate Amazon, arrivano altri sconti molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica. Tra i protagonisti troviamo anche iPhone 15 che nel modello sia da 128 che 256 gigabyte viene proposto in offerta.

Di seguito i modelli in offerta:

iPhone 15 (128 gigabyte): 799 Euro (979 Euro)

799 Euro (979 Euro) iPhone 15 (256 gigabyte): 949 Euro (1109 Euro)

Su entrambi le varianti, la consegna a casa è garantita per mercoledì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, entro 9 ore ed 8 minuti. Sul modello da 128 gigabyte, è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 159,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, mentre sul modello da 256 gigabyte le cinque rate sono da 189,80 Euro al mese.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti delle promozioni.

L'iPhone 15 in questione è dotato di Dynamic Island, schermo da 6,1 pollici Super Retina XDR fino a due volte più luminoso in pieno sole, fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e nuove funzioni per i ritratti. Sotto la scocca è presente il chip A16 Bionic.