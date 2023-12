iPhone 15 da 128 gigabyte, oltre 100 Euro di sconto da Comet per Natale

In concomitanza con il nuovo volantino Comet di Natale, troviamo uno sconto molto interessante proposto su iPhone 15 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare oltre 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 840 Euro, in calo di 139 Euro rispetto ai 979 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 280 Euro a tasso zero ed interessi zero direttamente con PayPal.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista tra mercoledì 3 gennaio e venerdì 5 gennaio 2024 se si effettua l'ordine entro 9 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Possibile scegliere anche il ritiro gratuito presso uno dei punti vendita Comet sparsi sul territorio italiano.

Comet, che accetta le carte Visa, Mastercard, Visa Electron, PostePay e Maestro come metodi di pagamento, garantisce il reso fino a 14 giorni dall'ordine, ma permette anche di aggiungere l'estensione della garanzia opzionale che si aggiunge a quella da 24 mesi.

A livello tecnico, siamo ovviamente di fronte al modello base della gamma di smartphone Apple 2024, con display da 6,1 pollici. Il prezzo è valido in negozio fino al 24 Dicembre 2023 salvo esaurimento scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.