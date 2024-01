iPhone 15 da 128 gigabyte, 100 Euro di sconto da Euronics fino al 31 Gennaio 2024

Interessante sconto proposto da Euronics su iPhone 15 da 128 gigabyte, nella variante nera. Fino al 31 Gennaio 2024, salvo esaurimento scorte, la catena di distribuzione propone un’offerta molto interessante sul modello base dello smartphone targato Apple.

Nella fattispecie, l’iPhone 15 da 128 gigabyte può essere acquistato ad 879 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 979 Euro. Euronics dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 36 rate a TAEG fisso dell’11,99% e TAN fisso all’11,38% a 26,21 Euro al mese o in alternativa in tre rate a tasso zero ed interessi zero con Klarna a 293 Euro al mese.

La catena di distribuzione garantisce la consegna a stretto giro di orologio, pagando un sovraprezzo di 7,90 Euro, mentre il ritiro in negozio varia a seconda del punto vendita scelto.

iPhone 15 da 128 gigabyte è dotato di un display da 6,1 pollici con Dynamic Island e design in alluminio. La fotocamera principale è da 48 megapixel con teleobiettivo 2x, mentre la batteria garantisce fino a 20 ore di riproduzione video. Sotto la scocca è presente il chipset A16 Bionic, ma un’altra novità importante rispetto alla precedente generazione è rappresentata dall’USB-C, lo standard di ricarica universale che Apple ha portato su tutti i modelli della gamma.