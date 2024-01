iPhone 15 da 128 gigabyte in offerta su Amazon: oltre 100 Euro di sconto

Dopo aver riportato lo sconto di Mediaworld sull'aspirapolvere Samsung, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti su iPhone 15, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito le varianti in offerta:

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro: 849 Euro (979 Euro)

849 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 (128 GB) - Rosa: 849 Euro (979 Euro)

849 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 (128 GB) - giallo: 849 Euro (979 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 11 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 55 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di completare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di una della varianti in questione.