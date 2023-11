iPhone 15 da 128 gigabyte è in offerta su Amazon: sconto del 5%

Parallelamente al Black Friday di Mediaworld, che è ufficialmente iniziato con il nuovo volantino attivo da oggi, che propone sconti fino al 12 Novembre 2023, anche Amazon propone una serie di sconti molto interessanti. Il colosso degli e-commerce infatti permette di acquistare a prezzi ridotti anche iPhone 15.

Di seguito le varianti in offerta:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 3 Novembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 7 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. È inoltre possibile anche effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 185,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.