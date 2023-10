iPhone 15 da 128 gigabyte in offerta su eBay: oltre 150 Euro di sconto

Mentre Mediaworld lancia il Red Weekend, su eBay fanno capolino alcuni sconti molto interessanti su iPhone 15 da 128 gigabyte, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 15 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone Verde Green: 817,90 Euro (979 Euro)

817,90 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 5G 128GB NUOVO Originale Smartphone PINK ROSA: 817,90 Euro (979 Euro)

817,90 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 5G 128GB Nero 6,1" iOS 17 USB Tipo C - ITALIA: 817,90 Euro (979 Euro)

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi di questo tipo il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di una delle promozioni. Su alcune varianti la disponibilità è limitata, mentre la spedizione è gratuita ed a costo zero e la consegna è garantita tra il 31 Ottobre ed il 3 November 2023.