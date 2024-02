iPhone 15 da 128 gigabyte è in offerta da Mediaworld, con consegna veloce

Dopo aver riportato le offerte sui prodotti Apple e Beats di Amazon, ci spostiamo da Mediaworld che con il suo nuovo volantino propone un’offerta molto interessante sull’iPhone 15 da 128 gigabyte.

Nello specifico, l’iPhone 15 base con 128 gigabyte di storage viene proposto ad 859 Euro, in calo di 120 Euro rispetto ai 979 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque venti mensilità con taeg fisso e tan 9% da 42,95 Euro al mese.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di effettuare il ritiro gratuito in uno dei negozi sparsi sul territorio italiano, mentre per quanto riguarda la consegna è necessario pagare un sovrapprezzo di 2,99 Euro ed è garantita tra il 5 ed il 7 Febbraio 2024, ma la data potrebbe variare a seconda del punto vendita scelto.

Mediaworld propone anche la protezione per due anni per danni e due anni per furto a 269,99 Euro per un anno da danni e furto a 159,99 Euro: in tal caso basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Disponibile anche il ritiro dell’usato RAEE, anch’esso a costo zero.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei confronti del prodotto in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out.